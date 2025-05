Mehr als eine Milliarde Euro für Schulen und Kitas in Bayern

München - Der Freistaat fördert mit 1,07 Milliarden Euro den Ausbau von Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayerns Kommunen.

Alles in Kürze

"Die bayerischen Kommunen haben seit Jahren die mit Abstand höchste Investitionsquote im Ländervergleich und haben zudem eine vergleichsweise niedrige Verschuldung", so Füracker weiter.

Unterstützt wurden in Summe laut Ministerium mehr als 1650 Baumaßnahmen , davon mehr als 1600 an Schulen und Kitas.

"Unser Ziel ist es, die Infrastruktur insbesondere im Bildungs- und Betreuungsbereich zu verbessern und so die Lebensqualität vor Ort zu steigern", sagte Finanzminister Albert Füracker (57, CSU ) im München .

Die solide Stellung der Kommunen liege nicht zuletzt auch an der langjährigen Unterstützung durch den Freistaat Bayern: Im Jahr 2025 gingen insgesamt mehr als 22 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt - also fast 30 Prozent - an die bayerischen Kommunen.

"Gemeinsam investieren wir kraftvoll in die Zukunft unseres Landes", freut sich Füracker. Dies seien gerade in den aktuellen Zeiten mit sinkenden Steuereinnahmen und schwächelnder Wirtschaft wichtige Impulse, hieß es weiter.

"Wir bekennen uns mit dieser Investition zu einer lebenswerten Zukunft."