Zu wenige Arbeitnehmer belasten Kassen: Werden in Bayern jetzt Feiertage gestrichen?

BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz (67) hält ein Streichen der Feiertage "nicht unbedingt für erforderlich". (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Im Jahr 2023 habe ein Arbeitnehmer in Deutschland im Schnitt 1343 Stunden gearbeitet, 92 Stunden weniger als in Österreich, 186 Stunden weniger als in der Schweiz und 391 Stunden weniger als in Italien.

Längeres Arbeiten könne auf verschiedenen Wegen erfolgen, etwa durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit. "Dazu könnten auch allgemeine Feiertage wegfallen. Dabei dürfen auch kirchliche Feiertage kein Tabu sein", sagte Hatz.

BIHK-Präsident Lutz hingegen verwies – unter anderem mit Blick auf die hohen Teilzeitquoten von Frauen – darauf, dass in Deutschland viel Arbeitszeitpotenzial ungenutzt bleibe. "Ich denke, die Potenziale, die wir haben, wenn wir die heben (...), dann wären wir auch in diesem Punkt wettbewerbsfähiger."

Grundsätzlich besteht keine Uneinigkeit zwischen den beiden Wirtschaftsverbänden: Sowohl vbw als auch BIHK halten längere Jahres- beziehungsweise Lebensarbeitszeit in Deutschland für notwendig, ebenso wie viele Ökonomen.

Ein Grund ist, dass Lohnnebenkosten und Sozialausgaben steigen, während die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stark abnehmen wird.

Der DGB lehnt längere Arbeitszeiten grundsätzlich ab: "Zudem zeigen aktuelle Zahlen, dass stressbedingte Erkrankungen bei den Beschäftigten in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben", sagte Stiedl. "Viele von ihnen sind bereits heute extrem belastet und teilweise überlastet."