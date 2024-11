Zoff im Landtag: Parteien-Streit über Wirtschafts- und Energiepolitik

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler, stehend) sprach eine Stunde lang im Bayerischen Landtag über die Wirtschaftslage in Bayern. © Christoph Trost/dpa

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler) holte in einer Regierungserklärung zu einem Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus: Diese sei "vernagelt", sie stolpere und reiße das ganze Land mit nach unten, sagte der Freie-Wähler-Chef.

Neue Ankündigungen für die Staatsregierung oder Aussagen etwa zur Krise in der Automobilbranche, die auch Bayern massiv belastet, fanden sich in der rund einstündigen Rede des Ministers hingegen nicht.

Übrigens steht Bayern in den Bereichen Wirtschaft und Inflation schlechter da als die anderen Bundesländer - die unter derselben Bundesregierung arbeiten. Im November stieg die Inflationsrate im Freistaat erneut an - zum zweiten Mal in Folge.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (39) kritisierte: "Populismus und Schimpfen auf die Ampel - sorry, aber so geht keine Wirtschaftspolitik." Nötig sei ein Wirtschaftsminister in Bayern, der seinen Job ernst nehme, der endlich handle und nicht nur auf Berlin schimpfe.

SPD-Fraktionschef Holger Grießhammer (42) sagte ebenfalls, es brauche einen bayerischen Wirtschaftsminister, der sich um die bayerische Wirtschaft kümmere.