Münchner "Love Story": Zahlreiche Heiratsanträge während Taylor-Swift-Show

Gleich mehrere verliebte Männer trauten sich im Olympiastadion und machten ihrem Liebling einen Heiratsantrag beim Taylor-Swift-Konzert. © Screenshot-Montage: Instagram/Münchner Gesindel + TikTok/muziquera + TikTok/frischfranziska

Sie sollten jedoch an diesem Tag nicht die einzigen im Münchner Olympiastadion sein.

In dem genannten Fall hatte der junge Romeo alles ganz genau geplant. Da er offensichtlich mit seiner Angebeteten ohne weitere Bekannte auf dem Konzert war, lies er sich extra ein T-Shirt dafür drucken.

Auf der Rückseite stand – international englisch – übersetzt geschrieben: "Ich möchte mich verloben. Bitte filmt mich bei 'Love Story'. Schickt mir das Video auf Instagram." Darunter war riesig sein Insta-QR-Code abgedruckt.

Und die Fans um ihnen herum sollten ihn nicht im Stich lassen – und fingen diesen glücklichen Moment für die beiden ein. Aber wie konnte ihr dieses Shirt den ganzen Tag über nicht auffallen?

Auf TikTok schrieb die frisch Verlobte mit dem Profilnamen Melina: "Er hatte eine Jacke drüber" und "Hab ihn auch sehr oft gefragt, warum er die nicht auszieht." Diese Frage sollte damit nun geklärt sein.

Getreu der im Song vorkommenden Textzeile "It's a love story, baby, just say 'Yes'", sagte auch sie, "Ja", wie in dem Video zu erkennen ist.