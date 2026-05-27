Münchner S-Bahn-Stammstrecke länger gesperrt: Ausnahme für Nahverkehrsticket

München - Die Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke wird um einen Tag bis Freitagabend verlängert. Wie die Bahn mitteilte, sind der Grund für die Verzögerung fünf Betonfundamente, die im Zuge der Bauarbeiten unterhalb der Geländeoberkante gefunden wurden.

Die Stammstrecke in München ist wegen Bauarbeiten gesperrt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ursprünglich hätten die Sperrung und damit die Probleme für Pendler schon am Donnerstagfrüh enden sollen.

Die Bahn kündigte an, dass entsprechend auch bis Freitagabend weiter Ersatzbusse zwischen Pasing und der Hackerbrücke fahren werden. Überdies ist geplant, mehr Helfer für Reisende vor Ort einzusetzen.

Wer von Pasing aus zum Hauptbahnhof will, darf bis Freitagmittag zudem eine besondere Ausnahmeregel nutzen: Mit einem Nahverkehrsticket dürfen Pendler auch in ICE-Züge und andere Fernzüge steigen, um trotz Sperrung ans Ziel zu kommen.

