Deutscher (24) gewinnt kurioses Käserennen in England

Brockworth - Bei hochsommerlichen Temperaturen in der englischen Grafschaft Gloucestershire jagen Dutzende Männer einem rollenden Käselaib hinterher – und wieder triumphiert ein Deutscher. Tom Kopke (24) aus München gewann am Mittag zum dritten Mal nacheinander das traditionelle wie kuriose Bergabrennen.

Die Teilnehmer laufen in der englischen Grafschaft Gloucestershire einem rollenden Käselaib hinterher. © Jacob King/PA Wire/dp

"Ich sag' dir eins: Wenn dieser Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel", sagte Kopke grinsend der BBC im Siegerinterview.

Es gebe immer ein nächstes Jahr, kündigte der 24-Jährige an, der sich gegen Rekordgewinner Chris Anderson durchgesetzt hatte. Der gewonnene Käse werde von allen, die er gewonnen habe, "am besten schmecken".

Es folgten weitere Rennen, unter anderem nur mit Frauen, nur mit Kindern sowie mit Frauen und Männern den Berg hinab.

Auch für Anderson gab es noch etwas zu Feiern: Bei den Kindern gewann sein Sohn William (11).

Der Wettbewerb hat eine lange Tradition. Eine Annahme ist, dass das Rennen auf ein heidnisches Frühlingsfest zurückgehen könnte.