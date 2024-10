Achtung: Stammstrecke am nächsten Wochenende gesperrt!

Die Deutsche Bahn kümmert sich am nächsten Wochenende um die Instandhaltung der zentralen Münchner S-Bahn-Strecke. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Vom 11. bis zum 14. Oktober steht nun der nächste Instandhaltungstermin an, bei dem die Deutsche Bahn Bauarbeiten an Gleisen, Weichen, in den Bahnhöfen, am neuen Stellwerk am Ostbahnhof und auch an der zweiten Stammstrecke bündelt.

Die Komplettsperrung dauert von Freitag um 22.20 Uhr bis Montag um 4.40 Uhr. Es werde allerdings einen Ersatzverkehr geben, kündigte die Bahn an.



Aus Richtung Westen fahren die entsprechenden S-Bahnen während der Sperrung lediglich bis Pasing, Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Aus Richtung Osten ist in Giesing oder Leuchtenbergring Schluss.

Die S8 wird demnach über den Südring umgeleitet und hält folglich als einzige Linie am Ostbahnhof.