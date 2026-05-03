Nach Stich-Attacke mitten in München: Wer kennt diesen Mann?

München - Nachdem in München in der Nacht auf Freitag eine Person mit schweren Stichverletzungen aufgefunden wurde, fahndet die Polizei nun nach einem Tatverdächtigen.

Dieser Mann soll in die Gewalttat vom Freitagmorgen verwickelt sein. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. © Polizeipräsidium München

Entsprechendes Bildmaterial des Beschuldigten konnte über die Aufzeichnung einer Überwachungskamera gesichert werden.

Die Beamten sprechen von einem "konkreten Tatverdacht gegen einen bislang noch unbekannten Täter".

"Dieser soll dem 43-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt und sich anschließend vom Tatort entfernt haben. Der Geschädigte befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr", teilte das Polizeipräsidium München am Sonntag mit.

Alle Informationen zu dem Gesuchten wurden auf der Internetseite der Behörde veröffentlicht.

Es handelt sich um eine männliche, etwa 35 bis 40 Jahre alte Person mit dunklen, kurzen Haaren und einem dunklen Vollbart.