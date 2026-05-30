Nach Strommast-Anschlag bei München: Jetzt greift Bayernwerk durch

Garching bei München - Am Montag steckten Unbekannte zwei Hochspannungsmasten in Garching bei München in Brand. Nun hat das Bayernwerk diverse Maßnahmen umgesetzt.

Unbekannte steckten zwei Strommasten in Brand. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die beschädigten Bereiche der Hochspannungsmasten seien durch stabile und sichere bauliche Lösungen überbrückt worden, teilte das Unternehmen mit.

Damit sei die volle Stromversorgung im Normalbetrieb sichergestellt; die beschädigten Verbindungen könnten ohne Unterbrechung des Netzbetriebs erneuert werden.

Beide Mastbereiche werden umzäunt und unter anderem durch Kamerasysteme überwacht. "Die letzten Tage waren ein offensichtlicher Beleg, dass kritische Infrastruktur mehr denn je zum Ziel gewalttätiger Attacken wird", sagte Egon Leo Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG.

Die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus übernahm vor wenigen Tagen die Ermittlungen.

Aufgrund von Tatobjekt und Vorgehensweise sei von einer politischen Motivation auszugehen, teilte auf dpa-Anfrage ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München mit, der die Zentralstelle angegliedert ist.

Zugleich werde in alle Richtungen ermittelt und nach möglichen Zusammenhängen mit früheren Vorfällen gesucht.