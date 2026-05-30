Nach verdächtiger Wahrnehmung: Flughafen München eine Stunde lang dicht

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Am Samstagmorgen war der Flugbetrieb am Flughafen München wegen einer verdächtigen Wahrnehmung zeitweise eingestellt. Inzwischen läuft der Verkehr wieder.

Von Paulina Sternsdorf

München - Stillstand am Flughafen München am Samstagmorgen: Gegen 9 Uhr konnten aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung Flugzeuge weder starten noch landen. Inzwischen wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen

Piloten sollen eine Drohne gesichtet haben. (Archivfoto)
Piloten sollen eine Drohne gesichtet haben. (Archivfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Wie Bundespolizeisprecher Stefan Bayer gegenüber TAG24 bestätigte, meldeten zwei Piloten um kurz vor 9 Uhr dem Tower des Flughafens München "verdächtige Wahrnehmungen".

Erste Hinweise deuteten auf eine mögliche Drohne hin.

Zur Sicherheit des Flughafens mussten sowohl Abflug- als auch Landebahn, gesperrt werden.

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Zahlreiche Polizeikräfte klärten die Lage in München vor Ort. Sie durchsuchten das Gelände des Flughafens und gingen möglichen weiteren Hinweisen auf die Drohne nach. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Gegen 10.05 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Ein Sprecher teilte mit, dass bei der Absuche durch die Bundespolizei keine verdächtigen Feststellungen gemacht worden seien. Der Flugbetrieb könne wieder aufgenommen werden.

Erstmeldung 9.47 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.34 Uhr.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Archivfoto)

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