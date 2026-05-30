Nach verdächtiger Wahrnehmung: Flughafen München gesperrt!
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München - Stillstand am Flughafen München am Samstagmorgen: Seit 9 Uhr können auf beiden Start- und Landebahnen weder Flugzeuge starten noch landen.
Wie Bundespolizeisprecher Stefan Bayer gegenüber TAG24 bestätigte, meldeten zwei Piloten dem Tower des Flughafens München "verdächtige Wahrnehmungen".
Erste Hinweise deuten auf eine mögliche Drohne hin.
Zum jetzigen Zeitpunkt mussten beide Landebahnen, sowohl Abflug- als auch Landebahn, gesperrt werden.
Zahlreiche Polizeikräfte befinden sich in München vor Ort.
Noch ist unklar, ob die Sichtung tatsächlich auf eine Drohne zurückzuführen ist – dies wird derzeit abgeklärt.
Erstmeldung 9.47 Uhr, zuletzt aktualisiert 9.56 Uhr.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Archivfoto)