Nach verdächtiger Wahrnehmung: Flughafen München gesperrt!

München - Stillstand am Flughafen München am Samstagmorgen: Seit 9 Uhr können auf beiden Start- und Landebahnen weder Flugzeuge starten noch landen.

Piloten sollen eine Drohne gesichtet haben. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie Bundespolizeisprecher Stefan Bayer gegenüber TAG24 bestätigte, meldeten zwei Piloten dem Tower des Flughafens München "verdächtige Wahrnehmungen".

Erste Hinweise deuten auf eine mögliche Drohne hin.

Zum jetzigen Zeitpunkt mussten beide Landebahnen, sowohl Abflug- als auch Landebahn, gesperrt werden.

Zahlreiche Polizeikräfte befinden sich in München vor Ort.