NFL in München: Butterbrezen und 52 Tickets! Deutscher Giants-Spieler genießt sein "Heimspiel"

München - Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson (29) genießt seine Zeit mit den New York Giants in München .

Der Stuttgarter mit dem "Heimspiel" in München: NFL-Profi Jakob Johnson (29) freut sich, mit seinen New York Giants in Deutschland spielen zu dürfen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Es ist eine Ehre, hier zu sein, und ein richtig cooler Moment", sagte der Stuttgarter nach der ersten Trainingseinheit auf dem Gelände des FC Bayern.

Der 29-Jährige flog als Teil des Trainingskaders der Giants nach Bayern, wo am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) das NFL-Spiel gegen die Carolina Panthers ansteht.

Der Routinier ist in den vergangenen Monaten insgesamt fünfmal von den Giants entlassen und dann wieder ins Team geholt worden - der Hintergrund sind teils komplizierte Kaderplanungen.

Johnson hadert nicht damit, sondern fühlt sich privilegiert, überhaupt in der NFL sein zu können. Ob es der Deutsche am Sonntag in der Allianz Arena womöglich gar in den Spielkader schafft, das ließ Chefcoach Brian Daboll auf Nachfrage offen.

Johnson überraschte seine Mannschaft zwei Tage vor der Partie, als er Butterbrezen zum Teamtreffen mitbrachte.