NS-Raubkunst: Werden jüdische Eigentümer einfach nur hingehalten?

München - Der Landtagsausschuss für Wissenschaft und Kunst in Bayern macht Druck bei einer Neustrukturierung der Provenienzforschung und der Rückgabe von NS-Kulturgut aus staatlichen Beständen.

Wie viel NS-Raubkunst befindet sich in München? © Sven Hoppe/dpa

Die wenigen noch lebenden Opfer des NS-Terrors müssten es noch erleben, dass ihr Eigentum wieder ihnen gehöre und zu ihnen zurückgeführt werde, sagte der Ausschussvorsitzende Michael Piazolo (65, Freie Wähler) - und kritisierte die schleppende Aufklärung im Land: "Ein Ruhmesblatt ist das nicht."

Sanne Kurz (50), kulturpolitische Sprecherin der Grünen, begrüßte die Einigkeit zwischen den Parteien, mahnte aber: "Was heute hier passiert, darf wirklich erst der Anfang sein". Zudem gebe es deutliche Hinweise, dass nicht nur die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen verantwortlich seien.

Es habe auch in der Politik Versäumnisse gegeben.

Fraktionsübergreifend einigte sich das Gremium auf zwei Anträge, in denen der Landtag zum Handeln aufgefordert wird. Die Grünen forderten in ihrem von CSU, Freien Wählern und SPD unterstützten Papier, die staatliche Förderung der Provenienzforschung an entsprechende Bedingungen zu knüpfen.

So müssten Ergebnisse und auch etwaige Zwischenstände der Forschung regelmäßig veröffentlicht und ferner die Kunstwerke zusätzlich in die Datenbank Lost Art eingestellt werden. Soweit möglich sollen Aufzeichnungen von Kunsthändlern veröffentlicht werden, sogenannte Dealer Records. Der einstimmig beschlossene Antrag von CSU und Freien Wählern fordert dabei einen verbindlichen Zeitplan für die Neuausrichtung der Provenienzforschung.