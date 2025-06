Nur ein deutsches Lokal unter den "50 besten Restaurants der Welt"

Einziger Vertreter Deutschlands in den Top 50: das Drei-Sterne-Restaurant "Jan" in München schafft es noch ins Ranking. © Matthias Balk/dpa

Auf die trendaffine Liste "The World's 50 Best Restaurants" schafft es unter die Top 50 diesmal nur ein Lokal in der Bundesrepublik.

Das Drei-Sterne-Restaurant "Jan" in München landet auf Platz 50. Nach der Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das "Maido" in Lima.

Das Restaurant in der Hauptstadt von Peru löst das "Disfrutar" in Barcelona ab.

Platz zwei geht nach Spanien ans "Asador Etxebarri" im baskischen Atxondo und Platz drei ans Restaurant "Quintonil" in Mexiko-Stadt. Das "Steirereck" in Österreichs Hauptstadt Wien erreicht einen guten Platz 17.

Seit 2002 küren mehr als 1000 internationale Gastronomieexperten jedes Jahr die besten Restaurants der Welt. Anders, als der Name vermuten lässt, stehen nicht nur 50, sondern 100 Lokale auf der Liste.