Dekadenz auf der Wiesn: Oktoberfest-Video sorgt für Fassungslosigkeit im Netz

München - Dass man bei Bierpreisen um die 15 Euro den großen Geldbeutel für einen Besuch auf dem Oktoberfest in München einpacken sollte, ist hinreichend bekannt. So manchen Besucher scheinen die Preise jedoch überhaupt nicht zu interessieren. Ein Video, das diese Dekadenz auf der Wiesn zur Schau stellt, empört das Netz.

In dem Clip, den "Munchner.Gesindel" auf Instagram veröffentlichte, ist ein Kellner im "Kufflers Weinzelt" mit einer 15-Liter-Champagnerflasche zu sehen.

"Und dann hat der Justus einfach die 15-l-Champus-Flasche gekauft und rumgespritzt. Wir dann alle so lol und haben uns unter Regenschirmen versteckt. Justus ist immer so funny", fasst ein Nutzer in den Kommentaren die Szene sarkastisch zusammen (Rechtschreibung übernommen).

Die Nutzer sind empört von der Dekadenz. "Egal wie reich du bist, Klasse kannst du nicht kaufen" oder "Wenn die Getränke teuer und die Gäste billig sind" schreiben sie.