Gedenken an Oktoberfest-Attentat: Eine Frage steht dieses Jahr im Zentrum

Bei dem Anschlag auf das Münchner Oktoberfest starben im Jahr 1980 zwölf Besucher der Wiesn sowie der rechtsextreme Bombenleger. (Archivbild) © Frank Leonhardt/dpa

Am Rande des Wiesn-Trubels wollen am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) Überlebende, Angehörige von Opfern sowie Vertreter der Stadt München an das rechtsextreme Attentat vor nun 43 Jahren erinnern.

Unter anderem werden der amtierende Oberbürgermeister Dieter Reiter (65, SPD) und der Überlebende Robert Höckmayr sprechen.



Seit inzwischen 40 Jahren organisiert die DGB-Gewerkschaftsjugend mit dem Kulturreferat die entsprechende Veranstaltung. Auf der diesjährigen Gedenkveranstaltung solle es besonders um die wichtige Frage gehen, welche Hilfe Betroffene von Terrorismus brauchten, teilte die DGB-Jugend mit.

"Wie können wir dafür sorgen, dass sie nicht zu Nummern und Bittstellenden werden, sondern als Menschen würdig behandelt, unterstützt und aufgefangen werden?", lautet diese.

Die Gesellschaft sei hierbei ebenso gefragt wie staatliche Stellen.