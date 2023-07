Wiesn wirft Schatten voraus! Festleiter, Schausteller und Wirte stellen Neuheiten vor

München - In acht Wochen heißt es in München wieder: "O'zapft is"! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - und es dürfte auch einige Neuheiten geben. Was die Gäste erwartet, will die Festleitung jetzt berichten.

Billig wird ein Ausflug auf das Oktoberfest 2023 ganz sicher nicht: Die Maß Bier kostet zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Knapp zwei Monate vor dem Oktoberfest 2023 will Festleiter Clemens Baumgärtner (47, CSU) am heutigen Freitagvormittag in München (11 Uhr) über das diesjährige Volksfest informieren.

Zusammen mit Wirte-Sprechern der Wirte, der Schausteller und der Marktkaufleute wird der Wirtschaftsreferent in diesem Zusammenhang unter anderem die Neuheiten vorstellen.



Die Stadt rüstet sich bereits für eine XXL-Wiesn: Das Oktoberfest dauert zwei Tage länger als gewöhnlich.

Bedeutet: Die Besucher haben in diesem Jahr vom 16. September bis zum 3. Oktober 18 Tage Zeit, sich in Bierzelten, Fahrgeschäften und an Buden zu vergnügen. Der Stadtrat hat beschlossen, das Fest vom eigentlich letzten Wiesn-Sonntag am 1. Oktober bis zum Tag der Deutschen Einheit zu verlängern.

Beim zweiten post-pandemischen Oktoberfest stehen Corona-Sorgen im Hintergrund.