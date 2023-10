Wiesn-Besuch rettet Leben? Sanitäter machen wichtige Entdeckung

München - Es ist Endspurt: Am Dienstag ist der letzte Tag des Oktoberfests in München. Auch am letzten Wiesn-Wochenende spielte das Wetter mit und lockte abermals Tausende Besucher auf die Theresienwiese, die für zahlreiche Einsätze von Polizei und Rettungsdienst sorgen.