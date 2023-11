Das finden Wiesn-Wirte wenig berauschend: Bürgermeister bezeichnet Alkohol als Droge

Laut Bundesgesundheitsministerium konsumieren 7,9 Millionen der 18- bis 64-jährigen Menschen in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

"Hier werden sieben Millionen Besucher mit Drogenkonsumenten gleichgesetzt und diskreditiert", sagten die Sprecher der Vereinigung der Münchner Wiesn-Wirte, Peter Inselkammer (53) und Christian Schottenhamel (61), am Montag laut Mitteilung.



Zuvor hatte der Grünen-Politiker in einem Interview des Instagram-Kanals "Münchner Gesindel" auf die Frage, wie er zur Cannabis-Legalisierung stehe, geantwortet: "Wir leben in der Stadt mit der weltweit größten offenen Drogenszene, nämlich dem Oktoberfest, und deswegen finde ich, wenn man das in der Stadt hat, dann muss man beim Thema Legalisierung genauso klar sein."

Beides sei aus seiner Sicht vollkommen okay und beides sollte aber in einem angemessenen Rahmen passieren. Das Interview wurde am Samstag bei Instagram veröffentlicht.

"Hier wird vermittelt, dass auf der Wiesn große Mengen Drogen konsumiert werden, das ist falsch", sagte Schottenhamel. "Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Haschisch rauchenden Personen und fröhlich feiernden Wiesn-Besuchern. Bier ist keine Droge."