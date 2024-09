Oktoberfest 2024: Alle wichtigen Infos zum größten Volksfest der Welt

München - Ab kommendem Samstag herrscht in München wieder Ausnahmezustand: Oktoberfest . Nicht nur Neulinge haben Fragen: Was kostet das Bier, darf man kiffen, wie bekommt man einen Tisch - und: Ist die Wiesn sicher?

Auch die Wirte wollen teils strenger kontrollieren, etwa an den Seiteneingängen der Zelte. Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD), der am 21. September das Fest eröffnet, unterstrich, es werde alles getan, um die Wiesn-Gäste zu schützen.

Für die Wiesn gibt es ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept: Kontrollen an den Eingängen, ein Verbot für große Taschen, Messer und Glasflaschen, hohe Polizeipräsenz, versenkbare Poller und Beton-Blumenkübel gegen Auto-Attacken.

Nein. Bayern hat das Kiffen auf Volksfesten und in Biergärten per Landesgesetz verboten.

Das 189. Oktoberfest findet vom 21. September bis 6. Oktober 2024 auf der Münchner Theresienwiese statt. © Peter Kneffel/dpa

Egal, wie der Preis ausfällt - gegrantelt wird immer. Dieses Jahr ein kleiner Aufschrei: Der Preis für die Maß knackt die 15-Euro-Marke. Sie kostet zwischen 13,60 und 15,30 Euro.

Dabei bekommt man beim extra nach geheimen Rezepten gebrauten Wiesn-Bier mehr Alkohol fürs Geld: Der Alkoholgehalt liegt bei etwa sechs Prozent.

Wer nur den Durst löschen will, muss nicht zur Maß und damit tief in die Tasche greifen. Seit dem Vorjahr gibt es kostenlos Trinkwasser an Brunnen auf dem Gelände. Tafelwasser im Zelt kostet im Schnitt über zehn Euro pro Liter.

Auch beim Essen wird es teurer. Ein Grund ist die höhere Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie, die seit Januar wieder von sieben auf 19 Prozent angehoben wurde - den Wert vor der Corona-Pandemie.

"Von einer Erhöhung um 15 Prozent muss ausgegangen werden; 12 Prozent entfallen dabei auf die Angleichung der Mehrwertsteuer auf das Vor-Corona-Niveau und drei Prozent auf allgemeine Kostensteigerungen", sagt Co-Wirtesprecher Christian Schottenhamel.

Er verweist auf die Bundesregierung: Sie habe ihr Versprechen gebrochen, bei der 7-prozentigen Mehrwertsteuer auf Speisen zu bleiben.