Aufbau für das Oktoberfest beginnt: Münchner Theresienwiese gesperrt

In zwei Monaten heißt es wieder "O'zapf is!" - doch bis dahin muss auf der Theresienwiese in München noch einiges passieren.

Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten. Bis zum 4. September gibt es aber noch Möglichkeiten, das Gelände zu queren.

Morgens um 8 Uhr will Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) zum Start des Aufbaus am Festgelände sein. Am Abend (17.30 Uhr) stellen die Wiesnwirte ihren Krug vor.

Die Wiesn dauert vom 16. September bis 3. Oktober, also 18 Tage und damit zwei Tage länger als sonst. Normalerweise endet das Oktoberfest in München am ersten Sonntag im Oktober. Weil der Feiertag am 3. Oktober auf den Dienstag danach fällt, wird aber die Brücke geschlagen.

Erstmals könnte es dieses Jahr für die erwarteten sechs Millionen Besucher kostenloses Trinkwasser geben. Vergangene Woche haben Stadtratsfraktionen gemeinsam angesichts gestiegener Preise einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht.