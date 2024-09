Waffen, Drogen, Upskirting: Polizei hat am ersten Wiesn-Wochenende viel zu tun

München - Rund eine Million Menschen besuchten das Oktoberfest in München in den ersten beiden Tagen. Dabei kam es auch zu einigen Straftaten auf dem Festgelände.

Auf dem Festgelände sind zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag wurde ein 45-Jähriger dabei erwischt, wie er einer 32-Jährigen in einem Festzelt gezielt unter den Rock fotografierte.

Die Wiesnwache nahm den Mann fest und zeigte ihn wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen an.

Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Ebenfalls am Sonntag konnten Taschendieb-Fahnder aus Köln, München und Prag einen 40-Jährigen dabei beobachten, wie er in der Menschenmenge in einem Festzelt versuchte, einer 23-Jährigen eine Geldbörse aus der Hosentasche zu klauen.

Auch er wurde zur Wiesnwache gebracht. Er wurde wegen des versuchten Taschendiebstahls angezeigt.