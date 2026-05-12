Brückentag für Bayerns Schüler? Petition fordert langes Himmelfahrts-Wochenende

Rosenheim - Der Bayerische Elternverband (BEV) fordert, dass der Freitag nach Christi Himmelfahrt unterrichtsfrei wird - und Kinder wie Eltern dadurch ein langes Wochenende genießen können. Dazu hat der Verband eine Online-Petition gestartet.

Können Eltern von schulpflichtigen Kindern bald ihre Brückentage auch für Kurztrips nutzen? Eine Petition könnte so manchen Freitag schulfrei machen. (Symbolfoto) © 123rf/papatonic

"Die Petition fordert keine zusätzlichen Ferien, keine Änderung des Bayerischen Feiertagsgesetzes und keinen bestimmten Streichungstag, sondern eine familienfreundlichere Verteilung innerhalb der bestehenden Ferienordnung", erläutert der Landesvorsitzende Martin Löwe.

Bislang ist der Freitag nach dem Vatertag in Bayern ein regulärer Schultag.

Das ist nicht überall so: In manchen Bundesländern ist der Brückentag per se schulfrei, in anderen können die einzelnen Schulen einen beweglichen Ferientag dafür hernehmen.

Für Bayern fordert der BEV jetzt, den Freitag nach Christi Himmelfahrt künftig landesweit und dauerhaft als unterrichtsfreien Tag in der bayerischen Ferienordnung zu verankern.

Dieser Tag sei ein klassischer Brückentag, an dem viele Betriebe ohnehin geschlossen hätten und zahlreiche Familien ein langes Wochenende planten.