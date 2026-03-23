München hat neuen Oberbürgermeister: Das sind Krauses größte Probleme

Dominik Krause hat die OB-Stichwahl in München gewonnen. Welchen Herausforderungen muss er sich nun stellen?

München - Rund zweieinhalb Jahre ist Dominik Krause (35) bereits in der Regierung der Stadt München, als Zweiter Bürgermeister. Bei der Stichwahl hat der Grünen-Politiker nun den Chefsessel erobert und Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) verdrängt. Welche Herausforderungen warten auf den 35-Jährigen, der mit seinem Wahlsieg als erster grüner Oberbürgermeister Münchens Geschichte geschrieben hat?

Dominik Krause (35, Grüne) hat die Stichwahl in München gewonnen und ist neuer Oberbürgermeister. © Sven Hoppe/dpa Im Wahlkampf hatte Krause vor allem auf das Thema Wohnen gesetzt - in einer Stadt, die für horrende Mieten und äußerst knappen Wohnraum berüchtigt ist. "Ich will 50.000 neue bezahlbare Wohnungen schaffen", hatte der Politiker angekündigt. Helfen sollen dabei leerstehende Büroflächen, von denen es rund 1,8 Millionen Quadratmeter in der Stadt gibt. Die sollen nach seinem Willen umgewidmet werden, etwa in günstige Studentenwohnungen. Dafür will Krause eine Umwandlungsagentur ins Leben rufen. Reiter hatte dagegen argumentiert, Investoren hätten kaum Interesse an derartigen Projekten, weil sie nicht sonderlich rentabel seien. München Politik Reiter oder Krause: Was unterscheidet die Münchner OB-Kandidaten? Auch an den städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (SEM) will der Grünen-Politiker festhalten, die Enteignungen nicht ausschließen, allerdings nur als absolut letztes Mittel im Kampf um Baugrundstücke für neue Wohnungen am Münchner Stadtrand.

Herausforderungen nach Wahl in München: Finanzen und die Eisbachwelle

Wie geht es mit der Eisbachwelle im Englischen Garten weiter? © Peter Kneffel/dpa München hat zwar einen Haushalt, der mit rund neun Milliarden Euro größer ist als der des Saarlandes. Doch das Geld ist trotzdem knapp. Die Lohnkosten der Landeshauptstadt dürfen nach Ansicht Krause nicht weiter steigen. Einen Einstellungsstopp befürwortet er. Er will außerdem mit Hilfe von Digitalisierung sparen. Ein emotionales Thema ist die Eisbachwelle, die seit Monaten verschwunden ist. Hier steht Krause im Wort, sie so schnell und so unkompliziert wie möglich zurückzuholen. Zuletzt war es vor allem der bisherige OB Reiter, der mit den Surfern in Gesprächen stand - jetzt wird Krause das übernehmen müssen. Der Spot am Haus der Kunst ist nicht nur bei Surferinnen und Surfern aus München, sondern aus aller Welt berühmt. München Politik Münchner Stadtrat: Grüne bleiben stärkste Kraft Nach einer Bachreinigung war die Welle plötzlich weg - und entstand auch trotz mancher Versuche nicht mehr in alter Pracht. Surfer reagierten ungeduldig und Politiker aller Couleur forderten, es müsse endlich etwas passieren mit dem alternativen Wahrzeichen des coolen, leicht anarchischen Münchens.

München und der Verkehr