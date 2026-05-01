Dominik Krause startet offiziell als OB von München: Das plant der junge Grüne

München - Endlich Oberbürgermeister von München ! Knapp sechs Wochen nach seinem deutlichen Sieg bei der Stichwahl hat Dominik Krause (35, Grüne ) nun tatsächlich den Chefsessel im Rathaus inne.

Dominik Krause (35, Bündnis90/Die Grünen) ist nun ganz offiziell Oberbürgermeister von München. © Sven Hoppe/dpa

Ein besonderes Datum, dieser 1. Mai, auch wenn der 35-Jährige da nicht groß etwas plant. "Gefeiert habe ich nach dem Wahlsieg, jetzt geht's ans Arbeiten", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Wie blickt Krause der verantwortungsvollen Aufgabe entgegen? "Mit einer Mischung aus großer Vorfreude und auch Respekt vor dem Amt. Es ist eine große Ehre, Oberbürgermeister in der Stadt zu sein, in der ich geboren und aufgewachsen bin."

Der Titel ist nun zwar neu, nicht jedoch die Arbeit als solche. Als Zweiter Bürgermeister führt Krause die Amtsgeschäfte nämlich schon seit Mitte März. Dieter Reiter (67, SPD), damals noch OB, hatte sich erst für die heiße Phase seines Wahlkampfs vor der Stichwahl am 22. März Urlaub genommen – und war danach nicht mehr ins Rathaus zurückgekehrt.

Der Grund: eine schwere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System. Erst war er krankgeschrieben, dann nahm Reiter die restlichen Tage frei, um sich weiter zu erholen.

Krause absolvierte seine Vertretung kompetent und ohne großes Aufsehen. Er wirkte routiniert und entspannt, als er vor wenigen Tagen die Vollversammlung des Münchner Stadtrats eröffnete.

Auf seinen Chefposten hat sich der 35-Jährige schon eingestellt, so wirkt es zumindest. "Ich habe in den letzten Wochen schon viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung geführt und erste Vorbereitungen für den Start ins Amt getroffen", erklärte er nun.