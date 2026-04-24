Seit Wahlabend nicht mehr zu sehen: So will sich Dieter Reiter aus Rathaus verabschieden

München - Der scheidende Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD ) war zuletzt krankgeschrieben . Nun ist klar, in welcher Form er das Amt an seinen Nachfolger übergibt: Er wird die Amtskette bei der Eröffnungssitzung des neu gewählten Stadtrats am 11. Mai persönlich an Dominik Krause ( Grüne , 35) übergeben.

Dieter Reiter (67, SPD) will das Amt persönlich übergeben. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. In der kommenden Woche werde sich Reiter im Zuge von verschiedenen "Veröffentlichungen" von den Münchnerinnen und Münchnern verabschieden. Weitere Auftritte seien nicht geplant.

Seit er am Wahlabend das Ende seiner politischen Karriere angekündigt hat, war Reiter nicht mehr öffentlich aufgetreten. Er war wegen einer ernsthaften Herz-Kreislauf-Erkrankung krankgeschrieben. Krause führt deshalb bereits die Geschäfte.

Seit Mitte April ist Reiter nun nicht mehr krank geschrieben. An der Sitzung des - noch alten - Stadtrats in der kommenden Woche am 29. April werde er jedoch nicht teilnehmen, erklärte der Sprecher weiter.

Medienberichten zufolge soll es dann unter anderem um Reiters Nebentätigkeiten beim FC Bayern München gehen.