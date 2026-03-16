Gibt sich Reiter vorzeitig geschlagen? OB nimmt Urlaub, Herausforderer Krause springt ein

München - Vor der mit Spannung erwarteten Oberbürgermeister-Stichwahl in München nimmt der mit Negativschlagzeilen kämpfende Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) Urlaub für die Schlussphase des Wahlkampfs.

Dieter Reiter (67, SPD) will sich nach schlechten Ergebnissen ganz dem Wahlkampf widmen. © Peter Kneffel/dpa

Der Sozialdemokrat will damit potenziellen Vorwürfen einer Vermischung von Parteipolitik und Amt vorbeugen. "Er trennt hier ganz klar zwischen seinem Amt als Oberbürgermeister und seiner Rolle als Wahlkämpfer", antwortete eine Rathaussprecherin auf Anfrage.

Die Vertretung als Münchner Oberbürgermeister übernimmt in der Schlusswoche nun sein Herausforderer Dominik Krause (35, Grüne), der keinen Wahlkampf-Urlaub nimmt.

Reiter hatte im ersten Wahlgang lediglich 35,6 Prozent der Stimmen geholt, 12 Prozentpunkte weniger als 2020. Wenige Tage vor der Wahl war publik geworden, dass Reiter seine Nebentätigkeit im Verwaltungsbeirat des FC Bayern nicht vom Stadtrat hatte genehmigen lassen.

Nach Angaben Reiters hatte er die dafür erhaltenen 90.000 Euro jedoch ordnungsgemäß versteuert.