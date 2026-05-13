Schlangen am Damenklo gewollt? Grüne wehren sich gegen Ungerechtigkeit

München - Die Grünen im Bayerischen Landtag wollen für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit auf der Festival-Toilette sorgen – lange Schlangen bei den Damen sollen bald der Vergangenheit angehören.

Wer aufs Damenklo möchte, muss meist etwas Wartezeit einplanen. Ist das gewollt? (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die Grünen-Fraktion hat unter der Überschrift "Frauen müssen übrigens auch mal" einen Antrag in den Landtag eingebracht. Damit soll die Versammlungsstättenverordnung geändert werden.

"Diese Schlangen vor dem Frauenklo sind politisch gewollt", schreibt die Grünen-Landtagsabgeordnete Julia Post (36) auf ihrem Instagram-Account. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Die Verordnung sieht derzeit vor, dass zum Beispiel bei einer Veranstaltung mit 1000 Besuchern bei den Frauen zwölf Toiletten vorgehalten werden müssen. Bei den Männern sind es acht Toiletten, aber zwölf Pissoirs.