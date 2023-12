Innenminister Herrmann: Migration 2024 für Sicherheit Bayerns Thema Nummer eins!

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU) hat sich zum Thema Migration geäußert und klare Worte gefunden. © Uwe Lein/dpa

"Wir müssen die illegale Migration umgehend und effektiv begrenzen", sagte der CSU-Politiker am heutigen Donnerstag in Nürnberg zu seinem Plan.

Bayern stehe auch im Jahr 2024 vor großen innen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen.

Die Asylantragszahlen in Deutschland sind nach Angaben Herrmanns um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zuletzt habe sich die Zahl der Ankünfte zwar verringert, das sei aber kein Grund zur Entwarnung, sagte der Minister weiter.

Herrmann kündigte deshalb an, die Kontrollen im Grenzraum fortzusetzen und erneuerte seinen Appell an den Bund, stationäre Grenzkontrollen so lange zu verlängern, bis an den EU-Außengrenzen wirksame Kontrollen sichergestellt seien.

Als weiteren Aspekt der Sicherheitspolitik des Freistaats kündigte er einen Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes an.