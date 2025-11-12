Bayern streicht Kinderstartgeld: Was bleibt den Familien noch an Unterstützung?

München - Die Staatsregierung hat das geplante Kinderstartgeld gekippt - noch bevor es zum ersten Mal ausgezahlt wurde. Damit dürfte die Zeit der Extra-Unterstützung für bayerische Familien aus dem Säckel des Freistaats vorbei sein.

Das geplante Kinderstartgeld von 3000 Euro ist in Bayern gestrichen. Sie sollten die bisherige Unterstützung von mindestens 6000 Euro abfedern. © Hendrik Schmidt/dpa

Das Kabinett hat das geplante Kinderstartgeld gestrichen, das ab 2026 ausgezahlt werden sollte. Eigentlich sollten Eltern von Kindern, die nach dem 1. Januar 2025 geboren wurden, zum ersten Geburtstag des Kindes einmalig 3000 Euro erhalten.

Diese Zahlung fällt nun weg. Stattdessen soll das Geld in die unter hohen Ausgaben ächzenden Kindertagesstätten fließen - in Personal, Ausstattung und Betriebskosten.

Die Entscheidung trifft Eltern jener Kinder hart, die in diesem Jahr geboren wurden oder künftig erst noch auf die Welt kommen werden.

Denn diese Familien erhalten nun doch nicht die angekündigten 3000 Euro Einmalzahlung. Zugleich aber gibt es für sie auch kein Krippengeld und kein Familiengeld mehr.

Diese so nur in Bayern bestehenden Landesleistungen wurden gestrichen, sie sollten durch das Kinderstartgeld ersetzt werden.

Wer bereits Familiengeld oder Krippengeld bezieht, ist von der Streichung nicht betroffen. Völlig ohne Unterstützung stehen Bayerns Eltern dennoch nicht da: Die bundesweiten Leistungen für Familien gibt es weiterhin.