Stichwahl in München: Infos zur Briefwahl und zu den Fristen

Wer zur Stichwahl am 22. März in München per Brief abstimmen will, sollte sich beeilen. Wie Ihr Unterlagen bekommt und was bei der Stimmabgabe wichtig ist.

Von Angelika Resenhoeft München - Nach der Wahl ist vor der Wahl - und diese ist in wenigen Tagen. Dutzende Stichwahlen stehen am 22. März in Bayern an. Auch der künftige Oberbürgermeister von München muss per Stichwahl entschieden werden. Das solltest Du darüber wissen:

In München gibt es eine Stichwahl zwischen Dieter Reiter (67, SPD) und Dominik Krause (35, Grüne). © Michael Nagy/Presseamt München/dpa Haben Bürgermeister- oder Landratskandidaten bei der Hauptwahl am 8. März nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, kommt es zur Stichwahl zwischen denjenigen, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhielten. Anders als am 8. März müssen laut Innenministerium bei einer Stichwahl stets zwei Personen zur Wahl stehen. Die einfache Mehrheit für die Wahl genügt. Gewählt werden kann sowohl per Brief als auch an der Urne. Die Stichwahl findet am Sonntag, 22. März, von 8 bis 18 Uhr statt - in der Regel in denselben Wahlräumen wie am 8. März. Dafür sollten die Wähler laut Stadt München ihre weiterhin gültige Wahlbenachrichtigung der Kommunalwahlen und ein Ausweisdokument mitbringen. München Politik Geld-Streit in Deutschland! München-OB Reiter wettert: "Das kann so nicht weitergehen" Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat, muss sich über seinen Wahlraum informieren und kann auch nur mit einem Ausweisdokument wählen.

Wie komme ich an die Briefwahlunterlagen?

Wer zur Stichwahl am 22. März per Brief abstimmen will, sollte sich beeilen. © Felix Hörhager/dpa Anders als vor der Hauptwahl verschicken die Kommunen nun keine neue Wahlbenachrichtigung. "Wer am 22. März in einem Wahllokal abstimmen möchte, kann dies dennoch tun", teilte die Stadt Aschaffenburg ihren Bürgern mit. Einfach den Personalausweis mitbringen und wählen. "Wer bei der Beantragung für die Briefwahl angekreuzt hatte, dass er oder sie auch im Fall einer Stichwahl per Brief wählen möchte, erhält seinen Wahlbrief automatisch per Post." Die Wahlämter verschicken in diesen Tagen bayernweit entsprechende Briefe. Wer am 8. März im Wahllokal gewählt hat, nun aber per Brief abstimmen möchte, kann die Briefwahlunterlagen schriftlich beim Wahlamt seiner Wohnsitzgemeinde beantragen oder persönlich abholen. München Politik Ärger kurz vor Bayern-Wahl: Regierung prüft Disziplinarverfahren gegen Dieter Reiter Nicht vergessen: Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Wohnanschrift eintragen. Der Antrag ist auch per Fax oder E-Mail möglich, nicht aber telefonisch. Viele Gemeinden bieten auch online entsprechende Antragsmöglichkeiten.

Welche Fristen muss ich bei der Briefwahl beachten?