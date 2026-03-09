Klatsche in München: Reiter muss nach klaren Verlusten in die Stichwahl

München - Die SPD steht kurz davor, den Rathaus-Chefsessel in München zu verlieren – hat aber noch Grund zur Hoffnung. Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD ) hat – Stand jetzt – 12,3 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl verloren. Es wird zur Stichwahl kommen.

Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD, r.) hat in der Stichwahl um den OB-Sessel in München den zweiten Bürgermeister der Stadt, Dominik Krause (35, Grüne) im Nacken. (Archiv) © Michael Nagy/Presseamt München/dpa

Profitiert von seinem Verlust haben aber weder die Kräfte ganz rechts noch von ganz links außen. Zwar konnten sowohl AfD (+1,6) als auch Linke (+1,1) leicht zulegen.

Doch niemand hat auch nur im Ansatz ein so großes Plus gemacht, wie die Partei um den zweiten Bürgermeister, Dominik Krause (35): die Grünen.

Damit verweisen die beiden den Ex-Wiesn-Chef und CSU-Kandidaten Clemens Baumgärtner (49), der sich die Stichwahl von zu Hause aus ansehen muss, auf Rang 3.

Am Ende verteilen sich die Stimmen für die OB-Kandidaten wie folgt: Reiter (SPD) liegt mit 35,6 Prozent klar vor seinem Kontrahenten, dem Youngster Dominik Krause, mit 29,5 Prozent.

Lediglich 21,3 Prozent – übrigens im Vergleich zur letzten Wahl weder ein Plus noch ein Minus – bleiben da für den dritten im Bunde, Baumgärtner. 47,7 Prozent der Wahlberechtigten sind laut des vorläufigen Ergebnisses dieser Wahl ferngeblieben.