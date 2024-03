Vierfache Gebührenerhöhung! OB Reiter appelliert an private Kitas

Um ihr Kind weiterhin in die Kita schicken zu können müssen Eltern ab September tief in die Tasche greifen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

"Zum Teil bekommen die Eltern lediglich zwei Wochen Zeit, um neue Verträge zu unterschreiben, oder sie laufen Gefahr, den dringend benötigten Betreuungsplatz zu verlieren", erklärte OB Dieter Reiter (65, SPD) am Freitag in einem Brief an die Träger.

Er bat die Kitas eindringlich darum, am neuen Fördermodell teilzunehmen und die Umstellung nicht "auf dem Rücken der Eltern" auszutragen.

Die Änderung vom früheren "Münchner Förderformel" auf ein sogenanntes Defizitausgleichsverfahren sorgt derzeit für viel Unmut in der Landeshauptstadt.

Der Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtungen befürchtete, dass sich der Betrieb einer Kita unter dem neuen Fördermodell wirtschaftlich kaum mehr rechnen.

Ein Großteil der privaten Anbieter würde daher nicht ins neue System wechseln und infolge die Gebühren für Eltern drastisch erhöhen.