Trotz Streik: Privatflüge zur Münchner Sicherheits-Konferenz möglich

München - Privatflüge zu der am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) sind von der Einstellung des regulären Flugbetriebs am Münchner Flughafen ausgenommen.

Die Gewerkschaft Verdi weitet den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst bundesweit aus. In München hat dies weitreichende Folgen. © Daniel Löb/dpa

"Alle Privatflüge, die für die MSC angemeldet sind, werden angenommen und abgefertigt", sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi.

Teilnehmer, die einen Linienflug gebucht hätten, müssten hingegen entsprechend umbuchen.

Von dem eingestellten Passagierbetrieb am Freitag sind nach Angaben des Flughafens mehr als 700 Starts und Landungen und rund 90.000 Passagiere betroffen. Ausgenommen seien neben den Flügen zur Sicherheitskonferenz auch Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle.

Am Freitag würden derzeit mehr als 50 Privatflüge zur Sicherheitskonferenz erwartet, sagte der Flughafensprecher. Auch den Donnerstag nutzten einige Teilnehmer demnach bereits zur Anreise. Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als wichtigstes Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit. Insgesamt wollen laut Polizei mehr als 45 Staats- und Regierungschefs sowie Minister unterschiedlicher Ressorts anreisen. Am Donnerstagvormittag war bereits die US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58) in München gelandet.

Die Veranstalter der Sicherheitskonferenz hatten am Mittwoch in Aussicht gestellt, dass sich der angekündigte Verdi-Streik auch auf den Konferenzablauf auswirken würde. Man stehe mit allen relevanten Behörden und besonders den Gästen im engen Austausch, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, hatte eine Sprecherin am Morgen gesagt.