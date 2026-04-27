Reiter sagt Servus: Münchens OB verabschiedet sich – das gibt er seinem Nachfolger mit

München - Die Amtszeit des SPD -Oberbürgermeisters Dieter Reiter (67) endet formal am Donnerstag. Anschließend übernimmt sein Nachfolger Dominik Krause (35, Grüne ) das Ruder im Rathaus. Nun richtet Reiter Abschiedsworte an München .

Am Donnerstag endet die Amtszeit von Dieter Reiter (67) als Oberbürgermeister in München. © Peter Kneffel/dpa

"Zwölf Jahre lang durfte ich Verantwortung für meine Heimatstadt tragen", so Reiter in einem offenen Brief.

"In dieser Zeit haben wir viel gemeinsam bewegt. München hat Zusammenhalt gezeigt, hat angepackt und ist seinen Weg gegangen – verlässlich, solidarisch und mit einem klaren Blick nach vorn."

Doch vieles, was der Oberbürgermeister in seiner Amtszeit aufgebaut habe, bleibe bestehen: "Fast 100.000 neue Wohnungen und ganze Stadtquartiere, moderne Schulen und Kitas, ein stärkerer öffentlicher Nahverkehr sowie starke Investitionen in Soziales und Kultur. München ist gewachsen – und wir haben daran gearbeitet, dass es für alle lebenswert bleibt."

Ihm sei dabei "immer eines besonders wichtig" gewesen: München solle nicht nur erfolgreich sein, sondern vor allem für die Menschen funktionieren, die hier leben – für Familien, Auszubildende, ältere Menschen und all jene, die die Stadt prägen.

Doch auch in der Zukunft unter der Hand von Dominik Krause gilt weiterhin: "München für alle Münchnerinnen und Münchner lebenswert zu erhalten."