Paukenschlag! Reiter wirft offenbar hin: Neu-OB Krause übernimmt ab sofort

München - Der scheidende Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD ) hat sich nur einen Tag nach der überraschenden Wahl-Schlappe in München bis auf Weiteres krankschreiben lassen. Damit übernimmt der 2. Bürgermeister die Geschäfte: Wahlsieger Dominik Krause (35, Grüne ).

Münchens Noch-OB Dieter Reiter (67, r.) hat sich nach der Wahl-Pleite krankschreiben lassen. Jetzt übernimmt der 2. Bürgermeister – und Neu-OB – Dominik Krause (35, Grüne). © Felix Hörhager/dpa

Eigentlich sollte der junge Neu-OB erst offiziell am 1. Mai Platz im Chefsessel des Rathauses nehmen. Nun könnte das Ganze unmittelbar nach der Siegesfeier schon der Fall sein.

Knapp sechs Wochen früher als geplant wäre er damit für die Geschicke der Stadt verantwortlich. Krauses offizielle Amtseinführung ist laut Stadt sogar noch etwas später, nämlich für den 11. Mai geplant.

Nahm Reiter seine Worte am Ende doch wörtlicher, als man vermutet hatte? Gegenüber seinen Parteifreunden sagte er am Sonntagabend: "Das ist heute der letzte Tag meiner politischen Karriere."

Nach der Stichwahl hatte er nur noch 43,6 Prozent der Stimmen erhalten. Der homosexuelle, junge Herausforderer von den Grünen konnte 56,4 Prozent der Wähler von sich überzeugen. Man erkennt es an den aufgezählten Eigenschafte. Das ist politisch gesehen ein absolutes Spektakel.

Vielleicht wollte Reiter aus diesem Grund nach zwölf Jahren Dienst nicht mehr zurück in die Arbeit. Vielleicht tut man ihm aber auch unrecht und er braucht nach dem Wahlkampf wirklich Erholung. Der Mann hat immerhin bald 68 Sonnenumdrehungen auf dem Buckel.