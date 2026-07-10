Eltern von Münchner Anschlags-Opfer in Angst: "Hören jeden Tag die Hetze"

München - Zehn Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten beim Olympia-Einkaufszentrum in München fühlen sich Hinterbliebene unsicher in Deutschland.

Hasan und Sibel Leyla stehen vor dem Denkmal, das vor dem Olympia-Einkaufszentrum an die neun Opfer des rassistischen Anschlags vom 22. Juli 2016 erinnert. © Sven Hoppe/dpa

"Wir hören jeden Tag die Hetze von der AfD, von den Politikern, über Migranten, über Muslime, dass wir nicht zu diesem Stadtbild gehören, dass wir nicht hierhergehören", sagte Sibel Leyla, deren 14-jähriger Sohn Can am 22. Juli 2016 getötet wurde.

"Wie sollen wir uns hier in diesem Land oder in dieser Stadt wohlfühlen und sicher fühlen?" Sie habe immer den Gedanken, dass ihrer Familie etwas zustoßen könne. "Mit diesem Wissen leben wir weiter."

Dabei begreifen sich Familien wie die Leylas als Teil von München und Deutschland. "Wenn ich denke, dass wir immer noch uns erklären müssen, dass wir zu dieser Stadt oder zu diesem Land gehören, das ist einfach schmerzhaft", so Leyla, die vor allem junge Menschen dazu aufruft, nicht still zu sein, sondern auf die Straße zu gehen. "Wir müssen einfach eine Haltung zeigen gegen Rassismus!"

Bei dem Anschlag erschoss ein 18-Jähriger in einem Schnellimbiss und der Umgebung acht Jugendliche und eine erwachsene Frau, dann tötete er sich selbst.