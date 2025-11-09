S-Bahn-Fahrer traut seinen Augen kaum: Hund läuft im Stammstreckentunnel

München - Ein freilaufender Hund im Stammstreckentunnel hat die Bundespolizei am Samstag auf Trab gehalten.

Der Schäferhund konnte mit einer Fangstange gesichert und aus dem Tunnel gebracht werden. © Bildmontage: Bundespolizei München

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Abend zum tierischen Einsatz im Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus).

Ein S-Bahn-Fahrer hatte dort gegen 19 Uhr einen Hund entdeckt, der vom Stachus in Richtung Hauptbahnhof lief.

Mehrere Streifen der Bundespolizei begaben sich in den Untergrund auf die Suche nach dem Vierbeiner. Der scheue Hund wechselte jedoch seine Richtung und lief unter anderem in Richtung Marienplatz.

Nach rund 20 Minuten konnte der Schäferhund schließlich mit einer Fangstange im Bereich des Stachus sicher eingefangen werden.