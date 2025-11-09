S-Bahn-Fahrer traut seinen Augen kaum: Hund läuft im Stammstreckentunnel
München - Ein freilaufender Hund im Stammstreckentunnel hat die Bundespolizei am Samstag auf Trab gehalten.
Wie die Polizei mitteilte, kam es am Abend zum tierischen Einsatz im Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus).
Ein S-Bahn-Fahrer hatte dort gegen 19 Uhr einen Hund entdeckt, der vom Stachus in Richtung Hauptbahnhof lief.
Mehrere Streifen der Bundespolizei begaben sich in den Untergrund auf die Suche nach dem Vierbeiner. Der scheue Hund wechselte jedoch seine Richtung und lief unter anderem in Richtung Marienplatz.
Nach rund 20 Minuten konnte der Schäferhund schließlich mit einer Fangstange im Bereich des Stachus sicher eingefangen werden.
Da kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Hund ins Tierheim nach Riem gebracht, berichtete die Polizei. Dort wartet der Schäferhund nun auf seine Menschen.
Titelfoto: Bildmontage: Bundespolizei München