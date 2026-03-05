Schlechte Nachrichten für Pendler: Einschränkungen auf Strecke München–Rosenheim

München - Pendler brauchen starke Nerven: Auf der Strecke München –Holzkirchen–Rosenheim sorgen Hangrutsch und Bauarbeiten für massive Einschränkungen ab Freitag. Züge fallen aus, Haltestellen entfallen, Ersatzbusse müssen einspringen.

Viele Züge fallen komplett aus. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wegen der Erneuerung von Weichen fallen etwa an diesem Freitag sowie in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag alle Züge der Linie RB 58 zwischen München und Holzkirchen sowie retour aus.

Darüber hinaus kommt es der Bayerischen Regiobahn (BRB) zufolge zu Fahrplanänderungen und dem Wegfall bestimmter Haltestellen, etwa der für den Umstieg auf die S-Bahn wichtigen Donnersberger Brücke in München.

Es sind nicht die einzigen Einschränkungen im Netz Chiemgau-Inntal. Derzeit fallen alle Züge zwischen Holzkirchen und Westerham aus, weil ein Hangrutsch den Bahndamm im Mangfalltal in Mitleidenschaft gezogen hat. Während der - nach aktuellem Stand - bis zum 15. März andauernden Sperrung fahren Ersatzbusse.

Zudem entfallen bis Ende März wegen Bauarbeiten die Haltestellen Heufeldmühle und Hinrichssegen. Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft und den Bau-Infos auf der Homepage der BRB enthalten.