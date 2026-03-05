Schlechte Nachrichten für Pendler: Einschränkungen auf Strecke München–Rosenheim
Von Elke Richter
München - Pendler brauchen starke Nerven: Auf der Strecke München–Holzkirchen–Rosenheim sorgen Hangrutsch und Bauarbeiten für massive Einschränkungen ab Freitag. Züge fallen aus, Haltestellen entfallen, Ersatzbusse müssen einspringen.
Wegen der Erneuerung von Weichen fallen etwa an diesem Freitag sowie in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag alle Züge der Linie RB 58 zwischen München und Holzkirchen sowie retour aus.
Darüber hinaus kommt es der Bayerischen Regiobahn (BRB) zufolge zu Fahrplanänderungen und dem Wegfall bestimmter Haltestellen, etwa der für den Umstieg auf die S-Bahn wichtigen Donnersberger Brücke in München.
Es sind nicht die einzigen Einschränkungen im Netz Chiemgau-Inntal. Derzeit fallen alle Züge zwischen Holzkirchen und Westerham aus, weil ein Hangrutsch den Bahndamm im Mangfalltal in Mitleidenschaft gezogen hat. Während der - nach aktuellem Stand - bis zum 15. März andauernden Sperrung fahren Ersatzbusse.
Zudem entfallen bis Ende März wegen Bauarbeiten die Haltestellen Heufeldmühle und Hinrichssegen. Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft und den Bau-Infos auf der Homepage der BRB enthalten.
Weitere Bauarbeiten geplant
"Diese Strecke ist gerade ein Sorgenkind in allen Richtungen", sagte eine BRB-Sprecherin. Reisenden aus Rosenheim empfiehlt sie, bei Fahrten in die Landeshauptstadt die Linie über den Münchner Ostbahnhof zu wählen. Zwischen Holzkirchen und München könne auf die Züge aus dem Oberland ausgewichen werden. Zwischen München Hauptbahnhof und Siemenswerke beziehungsweise Deisenhofen gibt es die S- und U-Bahn als Alternative, und zwischen Bruckmühl und Heufeld werden Busse eingesetzt.
In dem Netz sind auch mittelfristig immer wieder teils große Einschränkungen zu erwarten. Die Deutsche Bahn plant nämlich eine Generalsanierung der Strecke München-Rosenheim-Salzburg.
Dafür wird diese Strecke abschnittsweise komplett gesperrt: Zwischen Rosenheim und Salzburg sind die Bauarbeiten zwischen Februar und Juli 2027 geplant, die Strecke zwischen München und Rosenheim soll ein Jahr später folgen. Die Route an der Mangfall entlang über Holzkirchen wird dann als Ausweichstrecke dienen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Archivfoto)