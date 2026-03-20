Sexuelle Belästigung in S-Bahn: 58-Jähriger versucht Minderjährige zu küssen

München - Am Mittwoch soll ein Mann in einer S-Bahn bei Trudering ein minderjähriges Mädchen belästigt haben. Die Unbekannte meldete den Vorfall beim Bahnpersonal und stieg anschließend aus. Die Bundespolizei sucht nun nach ihr und möglichen Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Münchner S-Bahn. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein 58-jähriger Deutscher fuhr gegen 19 Uhr mit der S6 in Richtung Ostbahnhof in München.

Bei der Haltestelle Trudering kontrollierten zwei Mitarbeiter des S-Bahn-Prüfdienstes seinen Fahrschein. Da er weder ein Ticket noch einen Ausweis vorzeigen konnte, wurde die Bundespolizei zur Identitätsfeststellung am Ostbahnhof hinzugezogen.

Noch vor der Ankunft sprach ein bislang unbekanntes, offenbar minderjähriges Mädchen die Bahnmitarbeiter aufgebracht an. Der 58-Jährige soll versucht haben, das Mädchen zu küssen, so die Polizei.

Die Geschädigte stieg daraufhin am Bahnhof Leuchtenbergring aus. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Erschleichens von Leistungen.