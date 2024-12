Silvester in München: Hier gilt striktes Feuerwerksverbot

Weil beim Feuerwerke oft Menschen verletzt werden gibt es in vielen bayerischen Städten zum Jahreswechsel Zonen, in denen Böller verboten sind.

Von Philipp Demling

München - In Bayerns Innenstädten gelten in der Silvesternacht weiträumige Böllerverbote zum Schutz der Bewohner. An anderer Stelle stellt man sich hingegen quer.

In der Münchner Innenstadt darf kein Feuerwerk gezündet werden. © Peter Kneffel/dpa In der Landeshauptstadt München sei es bereits seit 2019 innerhalb des gesamten Mittleren Rings verboten, Böller zu zünden, teilte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats mit. Am Marienplatz, in der angrenzenden Fußgängerzone sowie am Viktualienmarkt gibt es ein komplettes Feuerwerksverbot.

In der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen oder brandempfindlichen Gebäuden wie etwa Fachwerkhäusern ist Pyrotechnik bundesweit verboten. Wie die Sprecherin des Münchner Kreisverwaltungsreferats betonte, ist die Verbotszone in der dicht bebauten Münchner Innenstadt notwendig. "Das Polizeipräsidium München dokumentierte dort in der Vergangenheit bei spontanen Silvesterfeierlichkeiten zahlreiche Verstöße und gefährliche Situationen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Diese reichten von gegenseitigem Beschießen bis hin zu gezieltem Werfen von Knallkörpern in Menschenmengen." Keine Verbotszone gibt es hingegen im Umfeld des Tierheims in Riem und des Tierparks Hellabrunn, obwohl das zum Schutz der Tiere dringend nötig wäre. Einer Bitte um Änderung des Tierschutzvereins kam die zuständige Behörde nicht nach, weil dazu "die rechtliche Grundlage fehlt".

Diese Feuerwerkskörper brauchen Zulassung