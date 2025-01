Silvester in München: Drei Kinder schwer verletzt, Mob liefert sich Straßenschlacht

München - Wegen Feuerwerk und Randalierern mussten Polizei und Feuerwehr in München am gestrigen Dienstagabend hunderfach ausrücken.

Die Horde randalierte und griff die Beamten an. Gegenstände wurden angezündet und auf Polizisten geworfen. Auch Feuerwerkskörper sollen in Richtung der Polizei geschossen worden sein.

Besonders hervor stach ein Einsatz an der Wittelsbacherbrücke. Laut Polizei hatten sich hier in der Nacht rund 300 Menschen aus dem linken Spektrum versammelt. Teilweise waren die Beteiligten vermummt.

Die notarztbesetzen Fahrzeuge der Feuerwehr mussten in der Nacht insgesamt 128 Mal ausrücken. Meist war übermäßiger Alkoholkonsum die Ursache für Stürze, Verletzungen und Streitigkeiten, so die Einsatzkräfte.

Mehrere Kinder wurden in der Nacht im Stadtgebiet durch Feuerwerkskörper verletzt. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, erlitten ein Zweijähriger und ein Elfjähriger Verbrennungen an Hand, Hals und Gesicht. Ein 14-jähriger Junge sprengte sich Teile seiner Hand mit einem Böller weg. Alle drei wurden in Kliniken tranportiert.

In der Münchner Innenstadt herrscht Feuerwerksverbot. Trotzdem gingen hier zum Jahreswechsel einige Raketen hoch. © Sven Hoppe/dpa

Indes rückte die Polizei von 18 Uhr am Abend bis 7 Uhr in der Früh 710 Mal aus. Es kam zu 46 Ruhestörungen, 65 Körperverletzungsdelikte, 110 Einsätze wegen Pyrotechnik und über 70 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden, so die Bilanz am Mittwochmorgen.

Auf dem Marienplatz feierten den Angaben zufolge rund 6000 Menschen, rund um den Friedensengel rund 3000.

"Viele Tiere litten auch unter der Knallerei", berichteten die Beamten. Schon am Nachmittag waren um die zehn Anrufe von Besitzern eingegangen, deren Hunde wegen gezündeter Böller weggelaufen waren. Andere meldeten sich, weil sie einen zugelaufenen Hund in ihre Obhut genommen hatten.

"Einige der Tiere konnten mit ihren Besitzern bereits wieder vereint werden", teilte die Polizei mit.

Erstmeldung 7.15 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.50 Uhr