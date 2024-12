31.12.2024 06:56 So fahren die Bahnen in München in der Silvesternacht

Wie fahren an Silvester und in der Nacht auf Neujahr die Bahnen der MVG in München? Die Änderungen sind wohl besser als erwartet.

Von Marco Schimpfhauser

München - Fest- und Feiertage bedeuten für die Menschen – in der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur meist "Gäste" genannt – oft Planänderungen. Wie sieht es an Silvester in München aus? Die Fahrgäste der Münchner Bahnen und Busse werden in der Nacht auf Neujahr keine Einschränkungen hinnehmen müssen – ganz im Gegenteil. © Peter Kneffel/dpa Die Antwort ist erschreckend einfach: so wie immer. Zumindest verspricht das die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG. Demnach soll sich zum Jahreswechsel nichts zu den gewohnten Tagesplänen ändern. Entsprechend gilt am 31. Dezember der Samstagsfahrplan und an Neujahr der entsprechende Sonntagsplan. München Silvestermeile jetzt auch in München? Das ist bereits bekannt Darüber hinaus geht man sogar noch einen Schritt weiter: "In der Silvesternacht wird das Angebot zusätzlich verdichtet und die U-Bahn bleibt durchgehend in Betrieb", teilte die MVG in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. "Auf allen Linien verkehren die Züge bis 1 Uhr alle 10 Minuten und danach im 20-Minuten-Takt, einige auch öfter." Auch die NachtBus- und NachtTram-Linien fahren im Halbstundentakt, einige sogar alle 15 Minuten. Einzig die Linie N80/81 fährt die ganze Silvesternacht in der 60-Minuten-Taktung.

