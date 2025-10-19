Sperrung am Münchner Flughafen nach "verdächtigen Wahrnehmungen"

München - Wegen "verdächtiger Wahrnehmungen" ist die Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise gesperrt worden.

Menschen drängen sich am Samstagabend im Abflugbereich am Münchner Flughafen. © NEWS5 / Sven Grundmann

Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr am Samstagabend gegen 22 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei der dpa bestätigte. Eine weitere kurze Sperrung habe es demnach gegen 23 Uhr gegeben. Am Sonntagmorgen lief der Betrieb wieder regulär.

Zuvor hatten mehrere Menschen der Bundespolizei "verdächtige Wahrnehmungen" gemeldet. Ob es sich dabei um mutmaßliche Drohnensichtungen gehandelt habe, ließ der Sprecher offen.

Drei Flugzeuge wurden nach Nürnberg umgeleitet, darunter eine Maschine von KLM und ein Flugzeug von Discover Airlines.

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Airport der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden.