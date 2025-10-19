Sperrung am Münchner Flughafen nach "verdächtigen Wahrnehmungen"

Bereits Anfang Oktober war es zu Sperrungen am Münchner Flughafen gekommen. Nun hat es einen erneuten Vorfall gegeben.

Von Marcel Gnauck

München - Wegen "verdächtiger Wahrnehmungen" ist die Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise gesperrt worden.

Menschen drängen sich am Samstagabend im Abflugbereich am Münchner Flughafen.
Menschen drängen sich am Samstagabend im Abflugbereich am Münchner Flughafen.  © NEWS5 / Sven Grundmann

Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr am Samstagabend gegen 22 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei der dpa bestätigte. Eine weitere kurze Sperrung habe es demnach gegen 23 Uhr gegeben. Am Sonntagmorgen lief der Betrieb wieder regulär.

Zuvor hatten mehrere Menschen der Bundespolizei "verdächtige Wahrnehmungen" gemeldet. Ob es sich dabei um mutmaßliche Drohnensichtungen gehandelt habe, ließ der Sprecher offen.

Drei Flugzeuge wurden nach Nürnberg umgeleitet, darunter eine Maschine von KLM und ein Flugzeug von Discover Airlines.

München: Streit um Münchens Skyline: Gericht lehnt Eilantrag gegen Hochhäuser ab
München Streit um Münchens Skyline: Gericht lehnt Eilantrag gegen Hochhäuser ab

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Airport der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden.

An den beiden Tagen waren knapp 10.000 Reisende betroffen. Einige von ihnen mussten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten.

Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann

Mehr zum Thema München: