Taxi-Alternativen: Werden Uber & Co. in München bald teurer?

Von Sophie Brössler

München - Müssen Fahrgäste bei Uber, Bolt und Co. in München künftig mehr zahlen? Der Kreisverwaltungsausschuss beschäftigt sich am Dienstag (ab 9.30 Uhr) mit der Frage, ob Mindestentgelte für solche Fahrdienst-Vermittler eingeführt werden sollen.