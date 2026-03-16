Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von SPD-OB Reiter auf

München - Führende CSU -Vertreter in München schlagen eine Woche nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vor, bei der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD ) zu unterstützen.

Hat den Rückhalt der CSU: Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) muss im Rennen um den OB-Posten in München in die Stichwahl. © Peter Kneffel/dpa

Die CSU-Stadtratsfraktion und der Münchner CSU-Bezirksvorstand sollten für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag eine öffentliche Wahlempfehlung für Reiter aussprechen, heißt es in der Erklärung.

Diese wurde unter anderem vom Bezirkschef der Christsozialen, Georg Eisenreich, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl sowie neun Kreisvorsitzende unterzeichnet.

CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner (49) war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet.

In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den Grünen Dominik Krause (35, 29,5 Prozent) verteidigen.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Durch viele Gespräche und Rückmeldungen wissen wir, dass es unterschiedliche Meinungen in der CSU München im Hinblick auf die Stichwahl gibt", teilten die Parteifunktionäre mit. Reiter stehe der CSU aber in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher als Krause.