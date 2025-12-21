19-Jähriger am Stiglmaierplatz von U-Bahn erfasst und schwer verletzt

München - Ein 19-Jähriger wurde am Freitag an der Haltestelle Stiglmaierplatz von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt.

Der Fahrer der U-Bahn leitete eine Schnellbremsung ein, um den jungen Mann zu retten. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Münchner Polizei mitteilte, befand sich der junge Mann gegen 4.20 Uhr am Bahnsteig, als er augenscheinlich das Gleichgewicht verlor und ins Gleis fiel.

Zur selben Zeit fuhr eine U-Bahn der Linie U1 in den Bahnhof ein. Der Fahrer bemerkte den auf den Gleisen liegenden Mann und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.

So geriet der 19-Jährige zwar unter den Zug, wurde jedoch vom Schutzbügel des Zugs aufgefangen und vor dem Radwerk hergeschoben, sodass er nicht überfahren wurde, erklärte die Polizei.

Die Feuerwehr barg den Münchner aus dem Gleis. Er kam anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.