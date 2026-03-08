Tragischer Unfall in München: Kind läuft hinter Bus auf Straße, dann kommt ein Lkw

München - Ein 12-jähriger Junge ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind am Samstag gegen 12 Uhr die Verdistraße in Pasing auf Höhe der Hausnummer 45 überqueren.

Als der Junge hinter einem verkehrsbedingt wartenden Linienbus auf den zweiten Fahrstreifen trat, wurde er von einem 47-jährigen Lkw-Fahrer erfasst, der auf der Verdistraße in Richtung Nymphenburg unterwegs war.

Der Zwölfjährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt unter anderem einen Wirbelbruch. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht.