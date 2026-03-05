Unfall im Kreis München: 15-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum, drei Verletzte

Kirchheim – Bei einem Unfall im Landkreis München sind am frühen Donnerstagmorgen drei junge Menschen verletzt worden.

Alle drei Jugendlichen im Auto mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 15-Jähriger gegen 1.15 Uhr auf der Flurstraße in Kirchheim mit einem VW unterwegs. An der Gabelung der Straße kollidierte das Auto schließlich mit einem Baum.

Im Auto befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Fahrer zwei weitere Menschen: Eine 14- sowie eine 15-Jährige, die beide ebenfalls im Landkreis München wohnen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten alle drei Insassen Verletzungen. Alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Nach Angaben der Polizei ist das Auto auf einen Angehörigen zugelassen. Der Wagen sei bei dem Aufprall derart stark beschädigt worden, dass er habe abgeschleppt werden müssen. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mehrere zehntausend Euro.