Tragödie auf Schrottplatz: Baggerfahrer drückt Auto ein, dann entdeckt er eine leblose Person darin

München - Auf einem Schrottplatz in München ist es zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen.

Als der Baggerfahrer das Auto aufs Dach drehte, bemerkte er die leblose Person darin. (Symbolbild) © 123RF/rfoxfoto

Am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr bediente ein 60-Jähriger einen Bagger, mit dem zur Verschrottung vorgesehene Fahrzeuge zerdrückt werden. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium mit.

Mit dem Greifarm presste der Arbeiter das Dach eines Autos ein und drehte es anschließend auf die Dachseite.

Dann der Schock: Der Baggerfahrer bemerkte, dass sich in dem Wagen eine leblose Person befand! Diese hatte sich offenbar zuvor unbemerkt in das Auto begeben. Beim Eindrücken des Fahrzeugdachs wurde der 82-jährige Münchner tödlich verletzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden alarmiert und eilten zu dem Schrottplatz in der Geretsrieder Straße in Obersendling. Die Einsatzkräfte bargen die Leiche des Seniors mit schwerem Gerät aus dem stark deformierten Fahrzeug.